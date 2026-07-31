同率首位ターンの阪神・巨人、どちらが抜け出すのか 識者「つばぜり合い」予想も...「知恵では巨人が1枚上手」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が2026年7月30日にユーチューブを更新し、前半戦を同率首位で折り返した阪神と巨人について、「つばぜり合いで行く」と予想した。

「阪神はちょっともたついたなという感じ」

セ・リーグの首位争いを展開している両チームは、オールスター戦前となる前半戦最後のカードで対戦した。

阪神の本拠地・甲子園球場で行われた3連戦は、巨人が2勝1敗で勝ち越した。結果、阪神と巨人は勝率.556で並び、前半戦を首位で折り返した。3位ヤクルトとは、6.5ゲーム差まで広げた。

両チームともに、31日から後半戦が始まる。このまま併走が続くのか。それもとどちらかが抜け出るのか。高木氏は「今季は、阪神の1位は堅いだろうというところからスタートした」と切り出し、阪神の現状に言及した。

「阪神は圧倒的なレギュラーが固定で決まっている。そういう強みがあったにもかかわらず、ちょっともたついたなという感じがする。それは中継ぎの石井（大智）がいない。及川（雅貴）も悪い。『そこら辺を補う選手を探さないといけない』という慌てた部分もあった。ドラフト1位の立石（正広）をレフトで考えていたが、ケガをしたりして出遅れたことも、ひとつの誤算」

そして、両チームの指揮官の起用法を比較。阪神は、就任2年目の藤川球児監督（46）が、リーグ2連覇を目指す。一方の巨人は、今季は阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切ったが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）がチームを指揮している。