【巨人】橋上監督代行の続投はあるのか？それとも交代か？　阪神と首位争いも「球団は伝統を大切にする」識者分析

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年8月1日にユーチューブを更新し、巨人の来季監督について「ジャイアンツの伝統を考えると代えるだろう」との見解を示した。

「結果が出るのならば代えなくてもいい」

巨人は今季、阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切った。ところが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）が、チームを指揮している。

スポーツ紙の報道によると、巨人の山口寿一オーナーは、橋上監督代行に今季最後まで監督代行としてチームを指揮してもらうよう依頼したという。

阿部監督辞任直後のセ・パ交流戦では、10勝6敗2分けと、セ・リーグ球団で唯一、勝ち越した。

チームはこの勢いを持続し、前半戦を阪神と同率の首位で折り返した。2日時点で、首位・阪神と2ゲーム差で2位につけている。

橋上監督代行が指揮を執るようになってから、チームは阪神、ヤクルトと優勝争いを演じてきた。ヤクルトは7月に入って失速し、2位巨人と7.5ゲーム差まで開いた。現在は、阪神と巨人の2強による優勝争いとなっている。

このような状況を踏まえ、高木氏は「結果が出るのならば代えなくてもいい」と前置きし、次のように持論を展開した。