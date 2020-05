キムタク、海外でバズる　「ハウルに似てる！」英語ツイート飛び交う

元SMAPの木村拓哉さん(47)についてつづったツイートがネット上、それも海外のネットユーザーの間で話題だ。

2020年5月19日夜につぶやかれたのは、アフレコを行っているとみられる若かりし頃の木村さんの写真と、スタジオジブリのアニメ映画「ハウルの動く城」で木村さんが声優を務めたハウルの画像を並べたツイート。写真と画像にはそれぞれ、「the voice actor」「the character」と表記されており、木村さんがハウルの声優を務めていたことを紹介しているほか、アカウントの自己紹介欄にはフィリピンの国旗らしき絵文字が置かれている。

「これらは、よりハウルに似ている写真です」

ツイートには22日15時時点で24万5000件の「いいね!」が付けられているほか、リツイート回数は6万7000回。英語でのツイートとあって海外の木村さんのファンの間で大きな話題となっているようだ。

そこで、ツイートのスレッドを追ってみると、確かに、海外の人物とみられる他のアカウントからも、若かりし頃の木村さんの写真を貼り付けつつ、「These are photos that look more like Howl」(これらは、よりハウルに似ている写真です)と呼びかけるツイートや、位置情報をインドネシアとしつつ、「yes yes!! kimutaku + kudo is AVANT GARDE!」(キムタクと工藤静香はアバンギャルド!)と、妻の工藤静香さん(50)の名前を挙げつつ、木村夫妻を絶賛する声も上がっている。

また、これらの声に呼応するかのように、日本人が主とみられるアカウントからは、木村さんの長女であるCocomiさん(19)と次女のKoki,さん(17)の写真をアップしつつ、「His daughters are beautiful」(木村さんの娘たちは美しい)とツイートする向きもあるほどだ。