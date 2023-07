ツイッター（X）社、日本人所有アカウントを「強奪」か　古参ユーザー被害訴え

サービス名が改称されたTwitter(現・X)の米X公式アカウントが「@X」に変更されたことをめぐり、元々「@xai」を使っていた日本人ユーザーが2023年7月26日、IDを「@xai_」に連絡なく変更されたと投稿し、SNSで話題になった。27日14時時点で、Xの関連会社・xAI公式アカウントのIDが「@xai」になっている。

「@X」をめぐっては、既に「@x」を使用していたユーザーIDがX社に奪われたと報じられている。

「どうやらイーロンマスクに強奪されたぽい」

元々「@xai」を所有していたのは、10年にTwitterアカウントを開設したへりおん@ランダーさん(現・@xai_)。へりおん@ランダーさんは7月26日、「あれ。いつの間にか勝手にアカウント変わってる」とし「どうやらイーロンマスクに強奪されたぽい」と投稿した。

その後、元々「@xai」だった証拠として、21年2月13日の投稿のスクリーンショットを紹介している。27日14時の時点で「@xai」を使っているのは、X関連会社で人工知能(AI)企業のxAI公式アカウントだ。

また「@xai」で検索すると、xAI公式アカウントが作られた23年5月以前から、へりおん@ランダーさんが他のユーザーとやりとりしている内容が出てくる。

へりおん@ランダーさんは27日、J-CASTニュースの取材に対し、「変更になったのはいつか分かりませんが、気付いたのが昨日です」とし、勝手に変わっていたと経緯を明かす。X側からの連絡については、「今のところ無いですね。(見落としてなければ)」とした。

今回勝手に変わったことについては、「文字が4文字になりましたけど、シンプルなので可もなく不可もなくといったところでしょうか。長年使われてなかった@xai_さんのアカウントがスライドされて私のアカウントになったみたいなので、そっちが少し心苦しいですかね」と述べている。

J-CASTニュース編集部は27日、米Xと日本法人の広報にメールで取材を申し込んでいる。米Xからは「We'll get back to you soon」と自動応答があった。回答があれば追記する。