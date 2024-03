スカイピース・テオ「卑猥替え歌」で炎上騒ぎ　Creepy Nuts人気曲イジるも...「失礼すぎる」「侮辱以外のなんでもない」

人気YouTuber「スカイピース」の「テオ」さんが、ヒップホップユニット「Creepy Nuts」の「Bling-Bang-Bang-Born」の替え歌を披露し、「本家への侮辱」と批判が寄せられている。

「あの穴に飛び込んで行くぜ」

2024年2月7日、スカイピースは「【マッシュル-MASHLE-】ラップ歴12年の相方に高速ラップ歌わせてみたwww【Creepy Nuts】」という動画を公開し、その中でテオさんが「テオくんRemix」と称して「Creepy Nuts」の「Bling-Bang-Bang-Born」の替え歌を披露した。

「Bling-Bang-Bang-Born」は1月にリリースされた、テレビアニメ「マッシュル-MASHLE-」のオープニングテーマ。3月3日に「Creepy Nuts」のチャンネルで公開された「Creepy Nuts『Bling-Bang-Bang-Born』 × TV Anime『マッシュル-MASHLE-』 Collaboration Music Video」は11日までに1848万回、8日に「THE FIRST TAKE」のチャンネルで公開された「Creepy Nuts - Bling‐Bang‐Bang‐Born / THE FIRST TAKE」は11日までに811万回再生されている 人気曲だ。

テオさんは

「波と女に乗るもんだ 乗って行こうぜ女にも

女にも乗ったら今夜はどこ行く?ホテルに行ったらどうするの?

ホテルに行ったらちゃんとゴムをしよう

ゴムをしちゃって、そしたらアドベンチャーが待ってるぜ

あの穴に飛び込んで行くぜ」

などと替え歌を披露。女性の名前(動画内では伏せられている)や母親の名前をあげた上で、自分が赤ちゃんとして生まれてくると歌っている。