国民民主・玉木代表の失言は「英語喋れる俺、をチラ見せ」が原因？　「身内」からも苦言

国民民主党の玉木雄一郎代表による女性からの支持率低迷をめぐる発言が波紋を広がり続けている。同党の政策が女性にとって「理解が難しい」ともとれる内容で、「蔑視」だとする批判が噴出したものだ。

党内外からは、玉木氏の「英語での発信」をめぐる指摘があがった。

「女性にとっても良いものだが、理解してもらうのが難しい」が波紋

国民民主に対する女性の支持率が男性よりも大幅に低い原因と解決策を問われた玉木氏は、英語で「『言っていることが複雑で理解が難しい』という人が多い」と発言。

「私たちの政策は男性だけではなく女性にとっても良いものだが、理解してもらうのが難しい(I think our policy is good not only for men but also for women. But I think it's very difficult to understand for them.)」などと述べた。

SNS上では、こうした玉木氏の発言について「『女性が理解できない』と言っているのでは」との批判が噴出。

玉木氏は2025年6月25日、Xで発言を釈明した。

本来は「国民民主党の政策は女性にとっても良い政策だと考えていますが、実際には女性に届いていない実状があり、それについて難しさを感じています」と伝えたかったが、「拙い表現」が原因によって誤解を招いたと説明していた。