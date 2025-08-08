J-CAST ニュース

暴力事案に揺れる広陵高校、甲子園初戦突破で続く「いばらの道」　敗戦の旭川志峯「握手拒否」に賛否

2025.08.08 11:19
スポーツ班
   2025年8月7日に行われた第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）1回戦で、部内での暴力事案が報じられている広陵高校（広島）が旭川志峯高校（北北海道）を下した。

   SNSでは、旭川志峯高校の一部選手らよる試合後の「握手拒否」が波紋を広げている。

    広陵側の応援席には吹奏楽部やチアリーダーの姿はなかった。旭川志峯による握手拒否が波紋を広げた（写真：スポーツ報知/アフロ）
    広陵高校が発表した事案の概要
吹奏楽部もチアリーダーも無し......異例の応援風景

   広陵高校をめぐっては、SNSで同校野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散。8月5日には産経新聞が、広陵高校が1月に暴力事案があったことを認めたと報じた。寮での禁止行為をした当時1年生だった部員に2年生が「指導」として暴力をふるう事案があったという。日本高校野球連盟（高野連）には報告、厳重注意処分を受けており、今回の甲子園大会を出場辞退する意向はないとしていた。

   高野連はJ-CASTニュースによる6日の取材に対し、「3月に審議し、硬式野球部に対し厳重注意の措置をした事案」だと説明していた。

   7日の試合では、旭川志峯が4回表にタイムリーヒットで先制するも、広陵は直後の4回裏にすぐさま1点を返し同点に。広陵は6回表・7回表にそれぞれ犠牲フライで得点し、3対1で勝利した。

   3年連続となる初戦突破を果たした広陵だが、トラブルの影響か、広陵側の応援席には吹奏楽部やチアリーダーの姿はなく、異例の応援風景となった。

「俺は支持する」「スポーツマンシップとは？」
