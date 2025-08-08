高校野球・甲子園大会は儲かるイベントなのか　経営学者が解説、1000億円規模の価値あるが...「高野連は儲ける気がない」

プロ野球ロッテの元投手で経営学者の小林至氏（57）が、2025年8月7日にユーチューブを更新し、高校野球・甲子園大会の収益の仕組みなどについて解説した。

「春夏合わせた年間計上収益が16億1000万円」

高校野球の甲子園大会は、春と夏にそれぞれ兵庫県・甲子園球場で開催される。

春は選抜高等学校野球大会、夏は全国高等学校野球選手権大会として行われる。選抜大会は、日本高等学校野球連盟（高野連）、毎日新聞社が主催し、朝日新聞社が後援している。

夏の選手権大会は、高野連と朝日新聞社が主催し、毎日新聞社が後援。25年の第107回全国高等学校野球選手権大会は、8月5日に幕を開け、熱戦が繰り広げられている。

野球人気が高い日本で、甲子園大会は注目度が高く、強豪校同士による人気カードになると、観客席の大半が埋まるケースも。果たして、チケット収入など、大会の収益はどのような仕組みになっているのか。

東京大学野球部出身で、元プロ野球選手の小林氏は、「【夏の高校野球】いくら稼いでる？」などのタイトルで動画を公開した。

小林氏は、スタッフから「（甲子園大会の）収益はどれくらいあるのか？」と問われると、「日本高等学校野球連盟（高野連）は財団法人で、すべての収益、売り上げは公開されている。ホームページにいくと、誰でも見ることできます」とし、次のように解説した。

「春夏合わせた年間計上収益が、16億1000万円。夏の大会は9億円前後。夏の大会が収益の大半を占めている。2024年度では、（夏の大会の）入場料収入が9億147万円。春の選抜（大会）が、例年5億円前後。両方で14億円がチケット収入。計上収益のうち、ほとんどがチケット収入。チケット収入に次いで、ロイヤルティ。記念品販売が、1億3000万円。ペナントとか、キーホルダーとか。協力金が6300万円。これは（テレビ中継する）朝日放送、毎日放送。事実上の放送権かな」