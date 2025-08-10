J-CAST ニュース

お盆休みと盆踊り、定着したのは「戦後」だった　「日本の心」演歌はもともと全く別もの→昭和に今の形へ

2025.08.10 18:30
社会班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   伝統文化にもとづいたならわしを守っていくのは大事なことだ。

   しかし、昔から伝わる風習や文化だと思っていたものが、意外にも戦後の都市化の中で定着したものだった、という例は多い。

  • 戦後、盆踊りは生活再建の無害な娯楽としてGHQは奨励した
    戦後、盆踊りは生活再建の無害な娯楽としてGHQは奨励した
  • お盆休みの帰省ラッシュ、Uターンラッシュで高速道路は大渋滞
    お盆休みの帰省ラッシュ、Uターンラッシュで高速道路は大渋滞
  • 戦後、盆踊りは生活再建の無害な娯楽としてGHQは奨励した
  • お盆休みの帰省ラッシュ、Uターンラッシュで高速道路は大渋滞

「旧盆」は実は新しい盆

   いまちょうど皆さんが取っている「お盆休み」。これを8月に取る習慣も、実は戦後に定着したものである。

   お盆はもともと旧暦7月15日を中日として行われていたが、明治6（1873）年に太陽暦が採用され、新暦に移行した。

   ところが、新暦の7月15日は農村部で最も農作業が忙しい時期と重なってしまう。そのため、現在でも農村部を中心に、お盆を1か月遅れで行うことが多い。

   ちなみに、8月に行うお盆を「旧盆」と呼ぶことがあるが、旧暦に則ったお盆は7月であるため、正確には「8月盆」や「月遅れ盆」と呼ぶのが適切だ。

   お盆休みに目を移すと、明治5（1872）年に学制が公布され、日本の学校制度が整備された。明治14（1881）年には文部省（現在の文部科学省）が小学校教則綱領で「夏季・冬季休業日」を定め、7月末から8月が夏休みとなった。

   さらに戦後、高度経済成長期以降の企業文化の形成期に、夏期一斉休業が導入された。この期間をお盆に合わせることで、都市部に移住した人々が8月中旬に一斉に帰省する流れが生まれた。

   鉄道や観光業界が「夏の帰省ラッシュ」を前提にダイヤや割引制度を整えたことも、この流れを後押しした。

   また、昭和20（1945）年8月15日の玉音放送で太平洋戦争が終わったことも重要である。月遅れのお盆が戦争犠牲者を慰霊する日と重なったことは、大きな要因のひとつだろう。

都市化のなかで画一化した盆踊り
続きを読む
1 2 3
全文表示
お盆
演歌
盆踊り
姉妹サイト