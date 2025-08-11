「24時間テレビ」マラソン横山裕、記録的猛暑でも走る　キンプリ高橋海人と永瀬廉も起用「ジャニーズ回帰」か

1978年にスタートした日本テレビ系のチャリティー番組「24時間テレビ 愛は地球を救う」。

48回目となる2025年の放送も決まり、SUPER EIGHTの横山裕さんが番組の目玉企画である24時間チャリティーマラソンに挑戦することが明らかになった。

昨年は15億8955万4167円の募金を集めた、日本最大のチャリティーイベント「24時間テレビ」。しかし、毎年いくつかのパターンで非難の声が上がる。

どんどん過酷化するチャリティーマラソン

そのひとつが、1992年の第15回から始まった「24時間チャリティーマラソン」に対する非難だ。

募金を集めながら、放送時間内に著名人が長距離を走るこの企画は、マンネリ化で視聴率が低下していた番組の起爆剤となった。

92年は、飛ぶ鳥を落とす勢いのダウンタウンがメインパーソナリティに起用され、ランナーは芸人の間寛平さんが務めた。

当初は200kmを走る予定だったものの、結果は153kmでリタイア。しかし、その劇的な演出で平均視聴率は前年度の6.6%から17.2%に大幅アップし、以後定番企画となった。

もともと間さんはマラソンの経験が豊富だったため起用されたが、その後はマラソン未経験の著名人も登場するようになった。

さらに、問題は暑さである。日本テレビ側も対策を強化しており、横山裕さんも走ることに慣れているというが、今年のような記録的猛暑の中では、ファンならずとも心配の声が上がるのは当然だろう。