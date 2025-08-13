「流せるトイレクリーナー」、実は流したらダメ？　一部関係者がX投稿、メーカーサイトの注釈に要注意

トイレに流せるとした「トイレクリーナー」が各社から販売されているが、本当は流すと詰まる危険があると、一部の関係者がXで指摘している。

消費者庁では以前、水でほぐれたのは一部の商品だけだったとして、業者に改善を促したことがある。その後、業界の自主基準が設けられ、各社は注釈を付けて販売してはいるが......。

消費者庁の過去調査では、水でほぐれたのは2商品だけ

シートでトイレを掃除した後、流せるタイプは、シートごと捨てられるので、とても便利だ。

各社では、「流せるトイレクリーナー」などとうたって商品を出しているが、一部の設備関係者が2025年8月11日、これらをトイレに流すべきではないとX上で呼びかけた。

トイレットペーパーと違って詰まりやすく、その報告も多いという。水が大量に流れない「節水型」のトイレは、特に詰まりやすいとしている。

流せるトイレクリーナーを巡っては、消費者庁が2012年12月21日、その表示に関する実態調査結果を発表して、注意を促した。

発表は現在、同庁のサイトから削除されているが、産経新聞の13年2月28日付ウェブ版記事によると、同庁がトイレクリーナーの市販品十数点について、トイレットペーパーの日本工業規格（JIS）「ほぐれやすさ」の品質試験を行った。その結果、トイレットペーパー同様にほぐれたのは2点だけだったという。こうしたことから、同庁では、「ほぐれやすさの試験をクリアしないトイレクリーナーを『トイレに流せる』『水にほぐれる』と表示するのは景品表示法の優良誤認にあたる」と警告した。

記事では、トイレクリーナー各社が改善しない場合、景品表示法による措置命令を行うと同庁が説明したとしている。

その後、業界団体の日本衛生材料工業連合会では、14年に業界の自主基準を設け、流せるトイレクリーナーとうたう場合は、トイレットペーパーのJIS品質基準に適合することなどを求めている。