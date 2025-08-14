「泣きそう！」各パビリオンの対応に感動する声続々　「オールナイト万博」体験者が語った「優しい世界」

開催中の大阪・関西万博で帰りの地下鉄が止まるというアクシデントが発生し、多くの客が足止めされ会場内で一夜を過ごす事態になった。

その一方、若者らを中心に、開放された各パビリオンを満喫したとの報告も、X上で相次いでいる。内外のスタッフも「おもてなし」に奔走したようで、その対応に感動したと賞賛の声も上がっている。

「こんなガラガラな万博、逆にレア！！」

「ポルトガルがあいてるぞ！！！ 泣きそう！」

「オールナイト万博も楽しいね」

万博の会場へつながる唯一の鉄道路線の大阪メトロ・中央線で2025年8月13日21時半ごろ、電車がストップする停電トラブルが発生し、会場内で一夜を過ごす来場者も多かった。そんな災難が降りかかる中でも、X上では、逆に楽しみを見出したとする報告が相次いだ。

何か励みになることをやろうと、会場のライブカメラの前で、パフォーマンスを披露する若者らもいた。10人ほどで組体操をしたりするなどして、X上では、その様子が映った動画が次々に投稿された。

また、各パビリオンでは、エントランス部分を開放したり、スタッフがお菓子を配ったりして、戻って来た来場者の対応に追われた。来場者も、改めて展示を楽しんだり、スタッフと交流したりして、その様子の写真や動画も次々にアップした。

大阪発のガールズバンド「革命メロイック」で活動しているユニカインパクトさん（＠kakumero_impact）は14日早朝、ポルトガル館の女性スタッフ4人が来場者の前でダンスを踊る様子を撮った動画などをXで投稿した。友達5人とオランダ館などで過ごしたといい、「オールナイト万博、一部パビリオン開けてくれたり、ダンス踊ってくれたり、お水配ってくれたり楽しく過ごせた オランダ館、ポルトガル館、スタッフや警備、警察の方ありがとー」と報告した。