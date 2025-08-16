念願の初写真集はアイドル生活の「証拠、証明」　卒業まで半月、SKE48中野愛理が語った思い

SKE48の中野愛理さん（24）が写真集「可愛いと言って欲しい」（KADOKAWA）を2025年7月30日に出版した。

中野さんは18年にドラフト3期生としてSKE48に加入。アイドル8年目にして念願の写真集発売が決まったことを5月25日に発表していたが、その1か月半後の7月15日にはグループからの卒業を発表した。

写真集はインドネシア・バリ島で撮影。完成した写真集は「『SKE48中野愛理』という人がいたんだという証拠、証明にもなる」と笑顔を見せた。グループへの思いや、卒業後の展望についても語ってもらった。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

レンズに映った自分を「憧れているアイドル」に見立てて撮影

―― ファンの皆さんから写真集待望論があったものの、「諦めてください」と応じていたそうですね。今回の出版の話は意外だったのではありませんか。

中野： 自分にお話が来るとは思っていなかったので、予想外の出来事でした。ファンの皆さんにも、真顔で「絶対にないから待たなくていいよ」と、ずっと言っていました。ただ、憧れはあって、いろいろな写真集を買ったりはしていました。

―― どういった方の写真集を参考にしていたのですか。

中野： AKB48グループメンバーの写真集は、(SKE48加入前の)ファンの頃から買っていました。今回は、スタッフさんから（乃木坂46の）遠藤さくらさんの写真集の雰囲気が参考になると言われ、研究しました。憧れのアイドルは≠ME（ノットーコールミー）の鈴木瞳美さんなので、今回の話をいただいた時も、読み返しました。

―― 撮影ではどんな点を工夫しましたか。

中野： カメラのレンズを覗き込んだときに、反射して自分が見えると思うのですが、それを自分ではなく「憧れているアイドル」だと思って撮影しました。「私の憧れているアイドルだったら、この時こういうポーズするのかなぁ...」みたいなことを考えていました。

―― ロケ地はバリ島でした。特に印象的なロケ地があったら教えてください。ずっと雨が降っていて、撮影の時だけ晴れた、という話も聞きました。

中野： ありえない量の雨、スコールが降っていましたね......！印象に残っているのは最後のページの夕日のカットです。夕日が見える直前まで大雨だったのですが、「この日しか夕日を撮るチャンスがなかったから、絶対に夕日が出てくれないと困る」という状態でした。急に雨がやんで夕日がきれいに見えたので、本当に印象に残っています。海もきれいでした。