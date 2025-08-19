元宝塚女優、「靖国神社で売られていた」不謹慎フィギュア批判も賛否　15年前に販売中止、「炎上させたい感じ？」

元宝塚歌劇団で女優の毬谷友子さんが2025年8月18日にXを更新し、「靖国神社で売られていた回天に乗ったキューピー」を紹介して批判を展開したものの、ネット上からは賛否両論が集まっている。

「ふざけるなよ。本当に。本当に」

毬谷さんはXで「靖国神社で売られていた回天に乗ったキューピー」とつづり、「大日本帝国海軍」と記された帽子を被り、「回天」という文字が入った魚雷風の服を着せられたキューピー人形の写真を公開。「靖国神社で売られていた回天に乗ったキューピー」と紹介した。

このキューピー人形について毬谷さんは「今、偶然これを見て、自分のハラワタが煮えくりかえっている」といま知り、怒りを覚えたとのこと。「回天を知ったのは、野田秀樹の芝居だった。衝撃過ぎる内容で、しかもそれが事実で。。。だからこれは、私の中で絶対に許されない」とつづっていた。

なお、「回天」とは、太平洋戦争で日本軍が使っていた特攻兵器。搭乗員が乗り込んで敵艦に体当たりをする人間魚雷となっている。毬谷さんは、「ふざけるなよ。本当に。本当に」と怒りをあらわにしていた。

一方、毬谷さんが紹介した「コスチュームキューピー 旧軍コレクション」は民間業者が制作し、09年に自衛隊基地内の売店などで売られていたもので、当時批判を受けて販売中止、自主回収されている。

毬谷さんのこの投稿には、「最低だ...」「回転人形って酷い冗談だ」といった声のほか、「こんなん売ってなかったけど？？」「今現在売ってるような錯覚を起こすようなポストはいかがなものかと思いますよ」「既に販売停止のものを掘り起こしてきて炎上させたい感じ？」という賛否の声が集まっていた。