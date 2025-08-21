夏の甲子園大会、猛暑の甲子園球場でやる必要はあるのか 優勝経験者が持論「普通に考えたらドームだが...」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月20日にユーチューブを更新し、高校野球の夏の甲子園大会にあり方について、ゲスト出演した野球解説者の片岡篤史氏（56）と議論した。

夏の大会は猛暑対策として「2部制」導入

ゲストの片岡氏は、PL学園時代に甲子園大会で春夏連覇を達成。高校卒業後は同志社大学に進学し、91年ドラフト会議で日本ハムに2位で指名されて入団した。プロでは、日本ハムと阪神でプレーし、引退後は指導者として阪神、中日でコーチを務めた。

動画は、「【夏の甲子園】猛暑続く甲子園 『ドーム案が再加熱？』夏の甲子園を甲子園でやる必要性は？」などのタイトルで公開された。

夏の甲子園大会では、猛暑対策として、24年開催の第106回全国高校野球選手権大会で、試合を午前と夕方に分けて行う「2部制」が導入された。8月5日に開幕した第107回大会でも「2部制」が継続して行われた。

このような状況の中、MCの高木氏が、「甲子園問題というものがあって、（夏の大会を）甲子園でやるべきなのか。これだけ暑くなったら、（試合場を）変えてドーム球場でもいいのではないかという話もちらほらあるという。どう思う？」と片岡氏に投げかけた。

これに対して片岡氏は、「普通に考えたら、ドームでやるのが普通だと思います」と前置きし、「ただ、『みんな甲子園でやりたいから頑張っているんじゃないの』というのがあるから、僕は甲子園でやってほしい」との見解を示した。

そして、自身のPL学園時代の経験を振り返りながら、こう続けた。