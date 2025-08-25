クリス・ハート、報道「否定」の声明→元妻が反論　「一体どの部分が虚偽なのでしょうか」離婚や親権めぐり1600字訴え

歌手のクリス・ハートさんの元妻で元シンガーソングライターの福永瞳さんが、2025年8月21日にインスタグラムで、クリスさんがXに投稿した子どもの親権をめぐる裁判や一部報道などに関する声明を受け、「これ以上尊厳を傷つけられるわけにはいかないとの想いから、勇気を振り絞って言葉にしています」として声明を発表した。

「わたしは今でも三人の子ども達の母です」

クリスさんは8月20日にXで、子どもの監護における家庭裁判所での審判が終結したとし、「家庭裁判所は、これまで通り私が親権・監督権を持ち、子どもたちを養育していくことを認めました」と報告。「23年の離婚に関して『強制や虚偽があった』とする事実を裏付ける資料はないとして認めませんでした」とつづった。

さらに、「今年初め、配慮を欠いた週刊誌記者による朝の保育園前での突撃取材と盗撮、そして何者かによるリークが重なり、一部メディアやSNS上で事実とは異なる情報や憶測が広まりました」とし、「私は家族や子どもを守るために、これまで広まった誤った情報については、事実に基づいて否定し、ご報告させていただきます」とした。「子どもたちと妻が不必要な注目を浴び、支援してくださる方々まで傷つけてしまった」ことが辛かったといい、今後も、名誉を傷つけるような行為などに関しては法的対応を取るとした。

福永さんはこの投稿を受け、インスタグラムに約1640字ものコメントを発表。クリスさんの投稿やそれが拡散される様子を見て、「母親としての『わたし』という存在が、社会からも、そして子ども達の記憶からも消えていくように感じ、深い絶望と悲しみに襲われました」と心境を明かした。インスタグラムでは

「あの投稿に一切言及はありませんが、わたしは今でも三人の子ども達の母です。たとえ長い間会えていなくても、あの三人の子ども達の母であることは、これからもずっと変わらないわたしの大切な役割です」

と伝え、「子ども達に会えなくなることを恐れて、これまで事実をお伝えすることを差し控えておりましたが、ひとりの女性として、そして母として、これ以上尊厳を傷つけられるわけにはいかないとの想いから、勇気を振り絞って言葉にしています」と、コメントを発表した理由に言及した。