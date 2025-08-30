発表まもなくiPhone 17シリーズ　予想される既存iPhone 16シリーズで値下げの可能性は？なくなる製品は？

アップルは、アメリカ西部時間2025年9月9日午前10時（日本時間では9月10日午前2時）にカリフォルニア州の本社でオンラインイベントを開催すると発表した。

iPhone 17シリーズが発表されるとみられている。一方で、Appleの販売ラインアップから姿を消す製品もあるともささやかれる。

ラインアップ全機種でApple Intelligence対応か

今回のイベントのテーマは「Awe dropping.（言葉にできない）」。Apple製品情報の海外メディアの「9to5mac」は、8月26日に「Appleが販売を中止する製品について」という記事を配信した。

これによると、上述のイベント開催後に7製品がラインナップから消え去るという。内訳はApple Watch2機種、AirPods1機種、そしてiPhone4機種。iPhoneに話を絞ると、iPhone 15とiPhone 15 Plusの販売を打ち切るという。ラインアップに残るiPhoneは、全てApple Intelligence対応機種になる。

さらに、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの発売も終了するらしい。これは17シリーズにそのまま置き換わる形となる見込み。一方で、iPhone 16とiPhone 16 Plusは引き続きラインアップに残るという。