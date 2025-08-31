綾小路翔、アフリカ「ホームタウン」騒ぎで「エコーチェンバー」警告　3年前には「福田村事件」鑑賞、「まさに俺こそが見なくては」

ヤンクロックバンド「氣志團」のメインボーカル・綾小路翔さんが、SNSで広がる「エコーチェンバー」への危機感を訴えている。

「君がマジなら俺も真剣に答えるぜ」

発端となったのは、2025年8月21日に開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD）の公式イベントで、愛媛県今治市、千葉県木更津市、新潟県三条市、山形県長井市の4市が、独立行政法人国際協力機構（JICA）によるアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定されたことだった。

アフリカの英字紙などで報道されると「移民受け入れ」であるという誤解を生み、SNSで炎上。木更津市には認定直後からわずか3日間で1000件以上の問い合わせが殺到し、通常業務に支障をきたす事態に発展した。

木更津市出身の綾小路さんのもとにも、ホームタウン計画をめぐる危機感を訴えるリプライが寄せられた。綾小路さんは29日、「ご心配ありがとう。ただ、事態を理解せずに騒ぎ立てる前に、まずは自分の力でしっかりと調べてから発信しようね」と応じた。

別のユーザーから「ちゃんと調べて、大丈夫って言ってるの？ アフリカ移民受け入れて大丈夫なんだ？ww」とするコメントが寄せられた。

綾小路さんはこの投稿を引用し、「君は自分でちゃんと調べたのかい？」「ちなみに、今この『ww』は必要かい？」「君がマジなら俺も真剣に答えるぜ」「如何なる時もリスペクトは忘れずに行こう」「一緒に良い未来を築く仲間であれたらいいなと思っているよ」と返信した。