【24時間テレビ】「地獄の空気だった」　欽ちゃん「仮装大賞」司会でピリピリ...視聴者厳しい声

2025.09.01 19:35
エンタメ班
   2025年8月31日に生放送されたチャリティー番組「24時間テレビ」（日本テレビ系）で、お笑いタレント・萩本欽一さん（84）が「全日本仮装大賞」コーナーの司会として東京・両国国技館に登場した。萩本さんの言動が「不愉快だった」などとして、視聴者の間で波紋を広げている。

  • 「24時間テレビ」公式インスタグラム（＠24hourtv_ntv）より
  • 「24時間テレビ」公式X（＠24hourTV）より
  • 「24時間テレビ」公式インスタグラム（＠24hourtv_ntv）より
「非常に審査員の方に緊張感が走っています」

   同コーナーでは、萩本さんが、番組総合司会の羽鳥慎一さんとMCを務め、名作仮装の数々が披露された。波紋を広げたのは、審査員が感想を話すシーンの様子だ。

   まず1作目「オスカー像」では、審査員のサッカー女子元日本代表・澤穂希さんが「すごい、素晴らしかったです。ワールドカップのトロフィーみたいでした！」と伝えると、萩本さんが、

「あのさ、皆さんに意見を聞いてると時間がないから、だから沢山の人に喋って貰いたいから、結構ですったら（マイクを）隣に渡してくれる？」

と提案。審査員には各自マイクが用意されていたようだが、指示に従って、それぞれ駆け足でコメントしていた。

   次の作品でも、萩本さんは、審査員のコメント順を指定したうえで「長すぎ！」と叱責。そこでお笑い芸人の大久保佳代子さんが「あ、あ、アンミカさんと同じです！」と素早く話すと、会場に笑いが起こり、羽鳥さんは「非常に審査員の方に緊張感が走っています」とした。

仮装側で参加の五輪メダリストにも...「話が長い」
