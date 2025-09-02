瓜田純士、BD「ヤラセ疑惑」真相明かす...反乱軍率いてオーディション乱入「全員が個人的な恨み」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）の元選手で、アウトローのカリスマ瓜田純士氏が、2025年9月1日に公開されたユーチューブ動画「安保瑠輝也 Rukiya Anpo」にゲスト出演し、「BreakingDown」でのヤラセ疑惑の真相を明かした。

ジョリー「あれはリアルなんですか？」

瓜田氏は、「BreakingDown16」（7月13日開催）のオーディションに、反乱軍を率いて乱入した。

審査員席に向かって「なんか最近ブレイキングダウン、やばい方向に行っちゃっているんじゃないの？乗っ取られちゃってるんじゃないの？」などと言い放ち、同団体の溝口勇児COOに対して、「お前、いろいろ私物化しすぎじゃねえの？」と食って掛かった。

さらに、反乱軍がオーディション会場で大暴れし、場内は収拾がつかずに修羅場となった。

この模様が、同団体の朝倉未来CEOのユーチューブチャンネルで配信されると、大きな話題となり、一部ファンからヤラセを指摘する声も寄せられた。

瓜田氏と親交があり、選手として「BreakingDown16」に出場した格闘家のジョリーは、ユーチューブチャンネル「安保瑠輝也 Rukiya Anpo」の中で、瓜田氏に次のように問いかけた。

「瓜田さんのブレイキングダウン上での反乱軍というのは、巷ではブレイキングダウンの構成（台本）の一環じゃないかと言われている。俺は結構悔しい。あれはリアルなんですか？」