【サッカー】日本がメキシコに0－0引き分け、韓・中メディア酷評...「良かったのは前半序盤だけ」「W杯ベスト8は困難」

サッカーの世界ランキング17位・日本代表が2025年9月7日（日本時間）、米カリフォルニア州のオークランドで、同ランキング13位メキシコ代表と親善試合を行い、0－0のスコアレスドローに終わった。

「W杯優勝を目指す日本、10人で戦ったメキシコと0－0」

世界ランキングで上回るメキシコを相手に、日本は前半、激しいプレッシャーを与え何度もいい形を作った。MF久保建英（24）が前線で積極的にゴールを狙うも得点ならず。

後半に入ると、メキシコがペースを上げてきた。

日本は状況を打破するため、後半24分にMF伊東純也（32）、FW前田大然（27）らを投入。試合終了間際に、メキシコから退場者が出て数的優位に立つも、ゴールを奪うことができなかった。

26年に開催されるワールドカップ北中米大会に向けた強化試合で、メキシコ相手にスコアレスドローに終わった森保ジャパン。

この1戦は、韓国や中国でも注目され、複数のメディアが試合結果を速報した。

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ワールドカップ優勝を目指す日本、10人で戦ったメキシコと0－0で引き分け...『良かったのは前半序盤だけ』」などのタイトルで報じた。