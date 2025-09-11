日本の自動車産業の現在地　電気自動車で台頭する米中、生産台数を伸ばすインド...世界でどう存在感を示すか

2025年8月末から9月初旬にかけ中国で開かれた「上海協力機構（SCO）首脳会議」や「抗日戦争勝利80年記念行事」に出席したロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記、中国の習近平国家主席それぞれの専用車がメディアで注目された。北京の天安門広場で3氏が並ぶ光景は「中露朝三国同盟」を印象づけたが、各国首脳の専用車もそれぞれの国力、とりわけ西側との工業技術力の格差を物語った。

中ロは国産高級車を作れるが、北朝鮮はできない

ロシアのプーチン大統領が今回の訪中で持ち込んだ専用車は、ロシア国営のNAMI（中央自動車エンジン科学研究所）が開発した高級車「アウルス」だ。独ポルシェ開発の4.4 リッターV型8気筒エンジンを搭載するハイブリッドカーらしい。

ロシアの自動車産業は、これまでも西側先進国の技術を模倣してきた。アウルスの実力は不明だが、ロシアが西側の先進技術を研究し、専用車を開発しているのは間違いない。

中国の習近平国家主席が愛用するのは、国有企業の中国第一汽車集団が開発した「紅旗」だ。紅旗は1958年、中国共産党の毛沢東主席が主導する「自力更生路線」に基づき、自国を代表するブランドとして誕生。歴代の中国共産党指導者の専用車として君臨している。

しかし、歴代の紅旗の詳細は不明だ。古くは米クライスラー、近年は独アウディ、日本の「トヨタクラウン」をベースに開発されたとされる。習氏のパレードなどで映し出される紅旗は、まるで1950年代の中国車を連想させるスタイリングだった。

北朝鮮の金正恩総書記が専用列車で中国に持ち込んだ専用車は、独メルセデス・ベンツの最高級車「マイバッハ」だった。北朝鮮はミサイルは開発できても、自国で自動車を開発・生産できないということだ。

ロシアや中国が西側先進国を模しながらも、自国で開発・生産した専用車を持つのに対して、北朝鮮はそれすら困難だという現実を雄弁に物語っている。