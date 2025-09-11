【ボクシング】アフマダリエフが勝つなら「中盤KO」、井上尚弥戦を識者予想「4回までに何かが起きなければ話にならない」

プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が、2025年9月14日に、名古屋でWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）を相手に防衛戦を行う。

井上は「KO宣言」を封印

挑戦者のアフマダリエフは、元トップアマで16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストだ。18年3月にプロに転向し、わずか8戦目でWBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ダニエル・ローマン（米国、35）に挑戦し、判定で王座を獲得した。

アフマダリエフは王者時代の23年4月に、挑戦者マーロン・タパレス（フィリピン、33）に判定で敗れているが、海外のボクシング専門メディアでの評価は高く、「最強の挑戦者」と評するメディアもある。

実際、井上もアフマダリエフを警戒しており、スポーツ紙の報道によると、井上は「今回は判定決着でもいいかなと自分自身思っている」とし、「KO宣言」を封印したという。

評判通りアフマダリエフは井上にとって「最強の挑戦者」となるのか。

J-CASTニュースでは、数々の世界戦をプロモートしてきたTMKジムの金平桂一郎会長（59）にアフマダリエフの実力、試合の展望を占ってもらった。

金平会長は「確率論でいえば、井上選手が負ける可能性は、多く見積もって20％くらいあるのではないかと思います」と切り出し、その理由をこう説明した。

「ここ最近の井上選手の試合を予想したとき、負ける確率が10％未満とみるケースが多かったです。ルイス・ネリ選手にしても、ラモン・カルデナス選手の場合もそうでしたが、今回は2割くらいと考えています。なぜかといえば、アフマダリエフ選手が単純に穴のない選手だからです。ネリ選手みたいに、パンチ力、破壊力があっても粗いだけという選手でもない。まとまったレベルの高い選手だからです」