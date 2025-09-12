ウエストランド井口、ともしげとの攻防で波紋...「水ダウ」企画の「台本」否定　「ただ一生懸命やっていた」

お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之さんが、2025年9月11日にYouTubeチャンネル「ウエストランド井口チャンネル」を更新し、SNSで波紋を広げた10日放送のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）での「モグライダー」ともしげさんとの攻防に言及。「台本」について否定した。

敵チームにボール取られ...SNSでともしげさん擁護の声も

番組では、3チームに分かれた芸人たちが、都内とその近郊に隠されたGPSが埋め込まれた7つのボールを、位置情報をもとに探し出して集めるという企画が放送された。井口さんとともしげさんは、「きしたかの」高野正成さんと3人のチームだった。

井口さんらのチームが、先に獲得した3つのボールを車に置いて、4つ目のボールを探しに行く場面があった。

ボールを車に置いていく場合、施錠禁止のルールがあった。そのため、ともしげさんは歩いている途中で、敵チームに取られる可能性があるから車に戻ろうと提案。これに井口さんは「取られないです、大丈夫です」「まあまあ行きましょう」となだめた。ともしげさんはさらに食い下がり、最終的に3人は車に戻ったものの、すでに敵チームに3つのボールは盗まれてしまっていた。

その後、ともしげさんはボールを取り返そうと躍起に。昼ごはんを食べようと提案する井口さんと高野さんに対し、ともしげさんはごはんを食べずにボール探しに行くべきだと主張し、同じチームなのに攻防が繰り広げられた。最終的に3人は、ごはんを食べずに車で移動していた。

Xでは、結果的にともしげさんの意見が正しかったとして、ともしげさんを支持・擁護する声が寄せられた。一方で、井口さんの立ち回りは番組を盛り上げるためだったのではと推測され、「井口は番組盛り上げるために頑張って、ともしげは勝つために頑張ったって感じ」「取られたら取られたらでいいし井口はそこまで全部分かって行動してんのよ」といった意見も書き込まれた。さらには、井口さんの行動は台本通りではないか、スタッフからの指示ではないかなどと憶測する投稿もあった。