J-CAST ニュース

TDLへの修学旅行「スマホなし」指示に親悲鳴、一体どうしたら？　運営会社が明かすアナログな楽しみ方

2025.09.17 18:29
野口 博之
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   東京ディズニーランド（TDL）への修学旅行で、小学校から「スマートフォン禁止令」が出たとして、子どもはどうすればいいのかと、親からネット上で悲鳴が上がっている。

   TDLといえば、アトラクションの予約などに、スマホは今や欠かせない存在とされている。「スマホなし」でも果たして楽しめるのか、運営会社のオリエンタルランドに取材した。

  • 東京ディズニーリゾートへの「スマホなし」修学旅行はどう楽しむ？
    東京ディズニーリゾートへの「スマホなし」修学旅行はどう楽しむ？
  • 写真はイメージ
    写真はイメージ
  • 東京ディズニーリゾートへの「スマホなし」修学旅行はどう楽しむ？
  • 写真はイメージ

「アトラクションやレストランの予約も取れませんね」

   いまどきスマホ禁止ってどうなのか――子どもが小学校の修学旅行でTDLへ行くとして、2025年9月15日にXでこんな悩みが投稿された。

   この親は、印刷したTDLの園内マップを子どもに持たせるつもりだが、スマホがなければ、子どもが迷子にならないか心配だとも打ち明けた。

   この投稿は、4万件以上の「いいね」が集まる反響を呼んだ。まとめサイト「togetter」も取り上げ、様々な意見や体験談が寄せられている。

   「スマホ禁止自体は色んなトラブルを考えると妥当」「もう修学旅行で行く場所じゃなくなってる」といった意見も一部であったが、学校側がTDLの現状を知らず時代遅れなのではないかとの指摘が多かった。

「アトラクションやレストランの予約も取れませんね」
「ショーの抽選もスマホなきゃ無理」
「ディズニーランドでスマホ禁止は無理ゲー過ぎる」
「あんな人混みで連絡手段なしとか、はぐれたら終わり」

   こんな声が、次々に書き込まれている。

   もっとも、TDL側も、スマホを持たない子どもや高齢者への対応は考えているようだ。

   公式サイトの「ヘルプ」ページをいくつか見ると、オンラインチケットを購入した場合、メールに表示された「二次元コード」を事前に印刷して用意するようにとアドバイスがあった。

「近くのキャストに声かけしていただければ、適切に対応」
続きを読む
1 2
全文表示
スマートフォン
修学旅行
東京ディズニーリゾート
姉妹サイト