JKリフレのグレーな実態...売り手と客が交差する闇地点　「もっとほしい」欲望の悪循環に警鐘

「JKリフレ」と呼ばれる、10年以上前からある「萌え産業」がある。「リフレ」と称しているが、内容は女性従業員と個室でのテーブルゲームやハグや添い寝、コスプレ衣装チェンジなど本格的なマッサージ店とはほど遠い。

以前は未成年がかかわり、過激なサービスも多く社会問題として浮上。人気店舗が次々と摘発された。

現在でもJKビジネスの一環としてリフレは存在し続け、相変わらずグレーゾーン。未成年キャストは大幅に減ったものの、取り締まりの締め付けにより「抜け道」を見つけた店がさらなる闇を深めている。

JKリフレの実態

摘発が相次ぐ前は店舗を構えての営業が多く、風俗店と変わらぬサービスを提供する店に客が集中。若い子を好む男性がこぞって来店し、年間1億円の利益を出すケースも実際にあった。今となっては未成年の雇用をやめ、無店舗型（デリバリー）に移行したものの、内容そのものは相変わらず「クロ」い、と言わざるを得ない。

過激サービスを提供する店は、基本的に無法地帯。室内の出来事は誰にも知られないため、女性従業員と相談すればいくらでも幅が広がってしまう。

客からすると、この「直接交渉」が目玉であり、働き手もそれで稼いでいくので、お互いにウィンウィン。中身は完全にアウトだけれど、無店舗型で足がつきづらいのも関係して、現在は摘発が困難になっていることは問題だ。

派遣先はレンタルルームかラブホテル、自宅。内容も風俗とほぼ同じ。決して安価ではなく、裏メニューを追加すれば相当な額だ。それでも客が絶えず、直接交渉というゲーム性が男性の心を激しく刺激するらしい。

リフレは若ければ若いほど客付きが良く、寛容な女性ほどリピーターを作りやすい。稼ぎたい一心でアレもコレもOKすれば店も儲かり、客もうまいことハマってくれて......と売り上げを生み出す一連の流れが完成するため、摘発にさえ遭わなければ店の存続はいくらでも可能なのだ。