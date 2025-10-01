登録者75万超人気カップルYouTuber「距離を置いた」期間に気付いたこと　「俺がどれだけ依存してたのか」

チャンネル登録者数75万超の人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、2025年9月24日にYouTubeを更新。「しばらく距離を置いていた」ことと、その理由を明かした。

「本当にポジティブに別々に過ごしていました」

いちろーさんとゆりなさんによる「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月にYouTubeをスタート。25年7月、YouTubeで、交際9年を迎えたことを報告していた。

そんな二人が、「【交際9年】しばらく距離を置いていました。その理由とその後は...」と題した動画を公開。いちろーさんは「えー、いちろーくんとゆりなちゃん、別々に過ごしてたの～？ ってびっくりされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これ初めに言っとくね。全然悪い意味じゃなくて、すごくポジティブな意味だから」と前置きした。

ゆりいちちゃんねるは25年1月、ゆりなさんの体調不良で活動を休止し、6月に動画更新を再開した。最初は「スローペースで行こうと思ってた」そうだが、「俺たちが思ってた以上にお忙しい日々だった」という。

そんな日々の中、交際9年、同棲してから5～6年になるという二人が、「自分たちのライフステージについて考えるきっかけがあった」という。そこで、「いったん別々に過ごしてみる時間を作ったら、新しいことが見えてくるんじゃないかなって二人で話し合って」と明かした。

ゆりなさんはこう思いを語った。

「二人とも別々で一人の時間を過ごしてみて、そこで何を考えるのか、どんなことをしたいか、どんな暮らしをしたいかとか。9年間っていう信頼があるからこそ、背を向けて考えてみようかっていう時間が必要かなと思って、本当にポジティブにちょっと別々に過ごしていました」