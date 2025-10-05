「お前、いじめられっ子やったやろ」発言で炎上の千原せいじ　騒動がさらに批判を呼んだ過去のコメント

お笑いコンビ・千原兄弟のせいじさんが、相次ぐトラブルに見舞われている。

2025年7月のYouTube動画での「いじめられっ子」発言炎上に加え、5月には日本仏教協会の顧問を「不快な行動」により辞任していたことが明らかになった。僧侶としての活動と芸能活動の両立を目指していたが、度重なる問題行動により、仕事のキャンセルやチャンネル登録者数の減少など、深刻な影響が広がっている。

日本仏教協会の顧問を辞任

騒動の始まりは7月、埼玉県戸田市の河合悠祐市議をゲストに招いた動画配信だった。クルド人問題などをめぐる議論で感情的になったせいじさんは、河合氏に対し「お前、いじめられっ子やったやろ？ お前いじめられっ子オーラいかついぞ」などと発言。この暴言が瞬く間に拡散し、大炎上となった。

さらに、この炎上騒動とは別に、せいじさんが5月に日本仏教協会の顧問を辞任していたことが9月に判明。同協会が「千原せいじ氏が5月に協会顧問として不快な行動をとった」と異例の声明を発表したのだ。代表理事が注意したところ、本人から辞任の意向があったため認めたという。せいじさんは24年5月に天台宗で得度し千原靖賢和尚となり、同年11月には日本仏教協会の顧問に就任したばかりだった。