佐々木朗希は9回固定、ロバーツ監督は「迷う必要ない」識者断言...「春先は目が泳いでいたが今は自信」

プロ野球日本ハム、ダイエーなどで投手としてプレーした野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年10月5日にユーチューブを更新し、ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）の抑えへの起用について、デーブ・ロバーツ監督（53）は「迷う必要はない」と断言した。

「先発に戻ったとしても来年以降につながる」

ドジャースは5日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークで地区シリーズ第1戦を行い、東地区1位フィラデルフィア・フィリーズに5－3で勝利した。

試合は、先発投手の大谷翔平選手（31）が2回に四球から連続安打などで3点を失った。打線は、フィリーズ先発クリストフェル・サンチェス投手（28）の前に、5回まで沈黙したが、6回にキケ・ヘルナンデス内野手（34）の2塁打で2点を返して1点差に。

7回には、テオスカー・ヘルナンデス外野手（32）の3ランが飛び出し逆転した。9回は、佐々木が抑えとして登場。1死後、マックス・ケプラー外野手（32）に2塁打を許すも、後続を抑えてチームを勝利に導いた。

佐々木は2日に行われたワイルドカードシリーズのシンシナティ・レッズ戦に続いて、9回の救援に成功した。

NHKの大リーグ中継で解説を務める武田氏は、ポストシーズンに入ってからのドジャースについて、「リリーフの不安がなくなってきた」とし、佐々木の投球について、次のように分析した。

「佐々木が良い。今までクローザーを決めていないのに、決めちゃった。佐々木は良くなって、良い勉強になる。先発に戻ったとしても、来年以降につながる。こういう緊張したところで出て行って、今日は５対３だったけど、１点差とかでしびれる場面で出て行って、抑えればどんどん自信になる」