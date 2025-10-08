J-CAST ニュース

新守護神・佐々木朗希、完全復活間近も「怖いのは1発を打たれたあと」...元巨人エース分析「今は短いイニング起用が合っている」

2025.10.08 12:07
スポーツ班
   プロ野球巨人の元エースで野球解説者の江川卓氏（70）が、2025年10月7日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）のクローザー起用について、「短いイニングの起用が合っている」との見解を示した。

  • 佐々木朗希投手（ドジャースインスタグラムより）
「投げ方が良ければ、あまりボールゾーンにはいかない」

   佐々木は、大リーグ1年目の今シーズン、５月に右肩を痛めて負傷者リスト入りした。リハビリを続けながら、8月にマイナーでの調整を開始。9月下旬にチームに合流し、ポストシーズンに滑り込みで間に合った。

   救援陣が厳しい状況ということもあり、ポストシーズンではクローザーとして起用されている。ポストシーズンには3試合出場し、クローザーとして2つのセーブをマーク。ポストシーズンでは、以後もリリーフとして起用される見通しだ。

   ポストシーズンでの佐々木の投球を見たという江川氏は、「フォームを見ると、良い時のフォームに戻っている。休む前はすごく（フォームが）崩れていた。コントロールもつかなかった。今はその場所（クローザー）になったことで、緊張感がいい方に出ている。いい投げ方になっている」と評した。

   江川氏は、佐々木の復調を確認し、ポストシーズンではクローザーでの起用が良いと指摘し、クローザーとしての課題を挙げた。

   「投げ方が良ければ、あまりボールゾーンにはいかない。本人も『ストライクゾーンで勝負ができている』と言っている。ストレートも割といいボールが行っている。ちょっとフォークとスライダーが抜けるのが心配。それ（抜けた球）を誰かにガツンとやられた（打たれた）時に、怖くなる。そうすると、腕が縮まるからコントロールが乱れる。クローザーの状況で、どこかで1発あわなければ（打たれなければ）いいと思っている」

「時間のないまま肩を作っているのは逆にいいかも」
