「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、なぜ大リーグで苦しんだのか...韓国メディア検証「原因は速球ではなく高速変化球」

2025.10.08 16:11
スポーツ班
   韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年10月8日、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、今シーズン打撃で苦しんだ原因を「高速変化球」だったと指摘した。

  • イ・ジョンフ選手（本人インスタグラムより）
今季は150試合に出場して打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁

   イは韓国プロ野球（KBO）リーグ時代、毎年のように安打を量産し、「韓国のイチロー」と称された。21年シーズンには、打率.360と驚異的な数字を記録し、翌22年シーズンは、打率.349、23本塁打、113打点の活躍を見せた。

   23年オフにポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦。サンフランシスコ・ジャイアンツと、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだ。

   大リーグ1年目の24年シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱した。6月に手術を受け、そのままシーズンを棒に振った。24年の出場は、わずか37試合にとどまった。

   実質的に大リーグ1年目の今シーズンは、センターのレギュラーとして150試合に出場。打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録し、出塁率と長打率を合わせたOPSは.735だった。

   KBO時代、渡米するまで7年連続で打率3割をキープした。イに対する地元の期待は大きかっただけに、「OSEN」は今シーズンの打率.266を「打撃不振」と評し、「2年目シーズン不振の原因は速球ではなく高速変化球だった」との見解を示した。

「韓国に153kmのチェンジアップを投げる投手はいない」
