巨人のドラ1位は誰に？識者が太鼓判の「即戦力左腕」、サードもほしいが「今年は投手を取るしかない」

2025.10.22 12:06
スポーツ班
    プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月21日にユーチューブを更新し、巨人のドラフト1位を独自予想した。プロ野球ドラフト会議は23日に行われる。

  • 巨人の本拠地・東京ドーム
「社会人は1発勝負で精神も鍛えられている」

    25年度ドラフトの目玉は、大学生No.1スラッガーの創価大・立石正広内野手（4年）だ。パンチ力のある長打が魅力の野手で、複数の内野のポジションをこなせるユーティリティープレイヤーでもある。

    すでに複数の球団が、立石のドラフト1位指名を公表しているなか、巨人も立石を1位で指名するのか。それとも、課題の投手を補強するのか。

    G党の注目が集まる中、高木氏は「巨人は即戦力で投げられるピッチャーがほしいと思う」とし、社会人ナンバーワン左腕、竹丸和幸投手（23）の名を挙げた。

    高木氏は「高校生でも、ものすごく素晴らしいピッチャーがいるが、社会人の竹丸に行くのではないかと思う」と指摘し、巨人の現状を次のように解説した。

    「今年の先発陣を見ると、最初は揃っていたようだが......。社会人は結構、（トーナメントの）1発勝負で精神も鍛えられている。その中で、いいピッチャーといわれる竹丸に行くのではないかと。サードもほしいよ。岡本（和真）がどうなるか分からないし。サードもほしいが、今年の場合は、先発ができるピッチャーを取るしかないだろう」

「岡本の穴を埋めるだけなら立石で行く」
