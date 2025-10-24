只見線でクマ出現「警笛を鳴らしながら減速し始め...」　目撃者＆JR東が明かした顛末とは

福島・会津若松駅─新潟・小出駅を結ぶローカル線、JR只見線の線路上で2025年10月17日にクマが目撃され、Xでも広く話題になっている。

管轄するJR東日本は取材に対し、「ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません」とわびた上で、野生動物の対策はさまざまな形で施しているとしながら「対策が必要な箇所が広範囲に及ぶことや、野生動物の個体数に左右される等の課題がある」などと説明した。

目撃者「警笛を気にしている様子は無かった」

Xユーザー・らくらくだ（＠rakuraku323）さんが17日、線路上を歩くクマの姿を車内から捉えた写真を披露しながら「只見線乗ってるんだけど、線路に熊出てきて停車中」と伝えていた。クマが枕木の間から「ひょっこり」と顔を出している場面もあり、3万9000件超の「いいね」を集めた。

投稿者・らくらくださんは20日にJ-CASTニュースの取材に応じ、写真を撮影したのは14時ごろ、場所は会津桧原駅から会津西方駅へ向かう途中、只見川にかかる橋の手前だったと説明した。

当時の状況は「最初はトンネル内で電車が警笛を鳴らしながら減速し始めました」「どんどん速度を落としていくので、『前に何かいるのか？』となりまして、トンネルを抜けて明るくなったところで外を見てみると熊が線路上にいました」といい、

「その後も警笛をずっと鳴らしていたのですが、クマは写真の通りに枕木の下に潜ったり、出て来て線路上を歩いたりなどして特に警笛を気にしている様子は無かったように見えました」

と振り返った。他の乗客は混乱せず、落ち着いているようだったが、「熊が去った後に運転手さんから『熊が出現したため停車しました』とアナウンスが流れた後はちょっとざわつきましたが」という。