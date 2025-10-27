「まじ電車に何してるんだよ。許せん！」京王線車両に落書き被害、Xで拡散　京王電鉄は被害届提出

京王線の車両に落書きされていたとして、2025年10月26日にXに投稿された写真に、同情や怒りの声が寄せられ注目が集まっている。京王電鉄は、警察に被害届を提出したと明らかにした。

被害受けたのは橋本発の特急新宿行き、若葉台駅で車両交換

「若葉台で乗り換えさせられたと思ったら、これは酷い。まじ電車に何してるんだよ。許せん！」

という言葉とともに、スプレー塗料とみられるもので落書きされた車両の画像がXに投稿された。車両の下半分の位置に、複数の色の塗料が塗られている。一部には窓にも塗料がかかっていた。

この投稿には27日までに約7万9000件の「いいね」が付き、約1万5000回リポスト（拡散）されている。「マジで7000も可哀想だし落書きを消す作業員も可哀想」「犯人捕まえてしっかり賠償させないと」「これをカルチャーだのアートだの思ってやってるやつクズすぎる」といった声が寄せられた。

J-CASTニュースの取材に応じた投稿者によると、この電車は26日朝の橋本発の特急新宿行きのもの。若葉台駅で車両交換を行い、写真はその際に撮影されたものだ。車両交換については、「アナウンスも乗り換え前乗り換え後であり車両交換のためと丁寧な説明でした」とし、スムーズに行われたという。落書きがあったのは、「最後尾の１両のみだったと記憶しています」と説明した。