マクドナルド「紙ストロー撤廃」方針に乙武洋匡さん「これは困った......」　投稿に納得の声「大切な視点」

作家の乙武洋匡さんが2025年10月27日、マクドナルドの「紙ストロー撤廃」をめぐる困惑を示し、ネットの注目を集めている。

「ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさ」

日本マクドナルドは同日、公式サイトで「＜バージンプラスチック削減の新たな取り組み＞ コールドドリンクのフタを、ストローなしで飲めるフタへ変更」題したお知らせを掲載した。

冷たいドリンクの紙カップ用のフタを、従来のストロー用のものから飲み口のついた「リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ」に変更するという。

この変更により、「2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6,600tのバージンプラスチックの削減を見込んでおります」という。

リサイクルPETを100%使用したフタとなる予定で、「ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長です」としている。

なお、マクドナルドによる発表では「お子様がご飲食される際、またお子様がハッピーセットを召し上がる際は、引き続きストロー付きでご提供します。マックシェイク、マックフィズ、マックフロート、フラッペ、スムージーなどはストロー付きでご提供します」としている。