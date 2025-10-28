J-CAST ニュース

マクドナルド「紙ストロー撤廃」方針に乙武洋匡さん「これは困った......」　投稿に納得の声「大切な視点」

2025.10.28 10:45
社会班
   作家の乙武洋匡さんが2025年10月27日、マクドナルドの「紙ストロー撤廃」をめぐる困惑を示し、ネットの注目を集めている。

  • 乙武洋匡氏のポスト。共感の声が相次いでいる
    乙武洋匡氏のポスト。共感の声が相次いでいる
「ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさ」

   日本マクドナルドは同日、公式サイトで「＜バージンプラスチック削減の新たな取り組み＞　コールドドリンクのフタを、ストローなしで飲めるフタへ変更」題したお知らせを掲載した。

   冷たいドリンクの紙カップ用のフタを、従来のストロー用のものから飲み口のついた「リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ」に変更するという。

   この変更により、「2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6,600tのバージンプラスチックの削減を見込んでおります」という。

   リサイクルPETを100%使用したフタとなる予定で、「ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長です」としている。

   なお、マクドナルドによる発表では「お子様がご飲食される際、またお子様がハッピーセットを召し上がる際は、引き続きストロー付きでご提供します。マックシェイク、マックフィズ、マックフロート、フラッペ、スムージーなどはストロー付きでご提供します」としている。

「ストローってバリアフリーの一つだったか」
