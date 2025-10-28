J-CAST ニュース

DeNA外国人選手の去就は？バウアー、ジャクソン、オースティンは「いらない」...球団OBバッサリ「なめられている節がある」

2025.10.28 14:35
スポーツ班
   プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月27日にユーチューブを更新し、DeNAの3人の外国人選手について来シーズンは「いらない」とバッサリ切り捨てた。

  • DeNaの本拠地・横浜スタジアム
「バウアーと契約する意味がない」

   高木氏が名を挙げたのは、トレバー・バウアー投手（34）、タイラー・オースティン内野手（34）、アンドレ・ジャクソン投手（29）の3選手だ。

   3選手とも来シーズンの去就は不透明だ。スポーツ紙の報道によると、大リーグの球団がジャクソンに興味を示しており、大リーグ復帰の可能性があるという。ジャクソンは過去、ロサンゼルス・ドジャースとピッツバーグ・パイレーツでプレーした経験を持つ。

   高木氏が最初に名指ししたのはバウアーだ。「（バウアーの）契約はないと思う。ほぼないというか、やる意味がない。（球団の）印象だけが悪くなって。バウアーはいらない」と言い切った。

   バウアーは今シーズン、21試合に登板して4勝10敗、防御率4.51と振るわなかった。年俸9億円（金額は推定）に見合わぬ成績に加え、試合中に対戦相手の打者のバットを蹴り飛ばす非礼があり、ファンから反感を買った。

   そして、高木氏はオースティンに言及。来日6年目の今シーズンは65試合に出場し、打率.269、11本塁打、28打点を記録した。故障がちなオースティンは、6年間で100試合以上に出場したのは2シーズンだけだ。

   高木氏は「（オースティンは）大事なところで休む」と切り出し、こう続けた。

「オースティンを日本では一流とは言わない」
DeNA
オースティン
ジャクソン
バウアー
プロ野球
