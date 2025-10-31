学歴詐称疑惑の伊東市・田久保真紀市長、失職決定　直後の会見に反応冷ややか

静岡県の伊東市議会が2025年10月31日に臨時議会を開き、田久保真紀市長に対する二度目の不信任決議案を可決した。

SNSでは、退任が決定した田久保氏による会見での表情が注目を集めている。

「無事可決できて、むしろその方がほっとしております」

学歴詐称疑惑で批判された田久保氏。9月1日には議会は1度目の不信任決議を可決したが、田久保氏は辞職せず、補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会を解散した。

10月19日に市議会選挙の投開票が行われ、不信任案に賛成した全議員18人が当選。市議会は31日、臨時議会を開き田久保氏に対する二度目となる不信任決議案を提出し、賛成19、反対1の賛成多数で可決した。これにより、同日をもって田久保氏は市長職を失職することとなった。

田久保氏は不信任案の可決後、会見を開き記者らの前に姿を見せた。

質疑応答に応じた田久保氏は、冒頭の「率直な感想を教えてください」との質問に「不信任案の可決というよりもですね、 今回、災害復旧のための予算が入っておりまして。速やかに皆さんにお届けするために、少し前倒しで臨時会を組ませていただきました」と自らの進退ではなく予算案の可決を優先したと説明。

「議会の方には人事案件などでかなり慌ただしい思いをさせてしまったかとは思うんですが、今回は協力をいただきまして無事可決できて、むしろその方がほっとしております」とした。

前回自身が議会を解散した理由について、「大事な人事案件や補正予算、そういったものが全て審議されないままになってしまいました」と振り返り、「そういった意味では今日は滞りなく審議が進みまして、その後に私の不信任決議案が出たということで、まずはほっとしております」とした。