「シン・ゴジラ」並みのとんでもないことが起きている！元自衛官・やす子が「連絡員」派遣から読み解くクマ問題

2025.11.03 10:30
   クマによる人的被害が甚大な秋田県の要請を受けて、小泉進次郎防衛相は任務遂行に支障のない範囲で最大限協力していくことを表明、さっそく防衛省は自衛隊派遣について協議するため連絡員を秋田県庁に派遣したが、その顔ぶれを見ていて驚いたのがお笑い芸人のやす子さんだ。

  • やす子さん（写真：Pasya/アフロ）
  • クマ被害は深刻さを増している（写真はイメージ）
やす子さんは声をかけることが出来ない偉い階級

   2025年11月2日放送のバラエティ番組「サンデージャポン」（TBS系）に登場した元陸上自衛官のやす子さんは「衝撃を受けましたね。（映画の）『シン・ゴジラ』の時、立派な自衛官がいっぱい出てきたじゃないですか。今回のクマ騒動は『シン・ゴジラ』並みのことが起きている」と話す。その重大さを表しているのが連絡員として派遣された陸上自衛隊員の階級、大幹部クラスだと驚いた。

   やす子さんは陸上自衛隊の階級を下から2等陸士、1等陸士と順番に挙げていき、連絡員に「陸将補」が選ばれていたことに注目する。陸将補は陸上幕僚長、陸将に次ぐ上から3番目の階級。

「（私などは）もう声も掛けられません。駐屯地とかでも車に乗っていたらハイビームでピカーと当てて、全員が敬礼するようぐらいすごい方々です」

   それほど、陸上自衛隊の中では階級が上の偉い人、そういう人が出ていくのだから「とんでもないことが起きているなと思いますね」と言った。

自衛隊が出来ることはいろいろある、とやす子さん
