コロチキ西野創人「痩せるために食べた」意外なもの　太りそうだけど...「減量末期、大会直前でも」

お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2025年10月27日にYouTubeを更新。「痩せるために食べたもの」を明かした。

「ものすごくタンパク質豊富やし、脂質が低い」

西野さんは、11か月で体脂肪率23％から7％の肉体改造に成功したことを公言している。10月15日のYouTubeでは、「痩せるためにやめた食べもの5選」として、「サラダ」「ラーメン」「甘いもの」「パン」「揚げ物」を挙げていた。

10月27日のYouTubeでは、「食べるようになったもの5選も聞きたいという声がありました」と切り出し、筋トレを始めてから食べるようになったものを発表した。

1つ目は「お寿司」。「ダイエットでお米ってあんまり良くないみたいなイメージが持たれてるんですが、そんなことなくて」といい、「減量末期、大会直前でも僕はお寿司食べてました」と明かした。

ダイエットに向いている理由として、「マグロとかものすごくタンパク質豊富やし、脂質が低い」「これぐらい食べたらカロリーこんぐらいかなみたいな、調整もしやすい」と語った。

2つ目は「味噌汁」。ダイエット中に空腹を感じた時「あったかいものが満腹感が得られるというか、お腹いっぱいになった感覚があるんですよね」という。ミネラルが豊富で疲労回復にも効果があり、具材を変えることで飽きにくいということで「味噌汁はほんまによかった」と語った。

3つ目は「卵」。西野さんは「毎日2個以上」「多い時には4つ、5つぐらい食べる時もあります」と明かした。「完全栄養食って言われてて、ほんまにバランスがすごい」「筋肉にとっての栄養も素晴らしい」といい、西野さんは生卵をご飯にかけて食べることが多いと話していた。