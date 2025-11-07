J-CAST ニュース

「出会わなかったら違う人生になっていただろうな」　小栗旬が告白した「恩人」とその金言

2025.11.07 13:15
リサーチ班
   2025年11月6日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演した俳優の小栗旬さん（42）が役者人生に影響を与えた演出家の蜷川幸雄さんの言葉を紹介した。

  • 小栗旬さん（2017年撮影）
  • 蜷川幸雄さん（写真：アフロ）
13年ぶりにロマンチックコメディーに出演

   番組は13年ぶりにロマンチックコメディーに出演する小栗さんにインタビューした。新作「匿名の恋人たち」（Netflixシリーズ）には潔癖症のチョコレートショップの代表として出演する。相手役は天才ショコラティエ役の韓国人気女優ハン・ヒョジュさん（38）。チョコ作りを通じて2人が恋に落ちていくストーリーだが、撮影の3か月前から筋トレをして鍛え上げられた小栗さんの肉体も話題になっている。

   小栗さんは「不器用です。できないことのほうが圧倒的に多いですね。大人になって器用な人って子どもの頃や学生時代にそういうものに触れていた蓄積があるんじゃないかと思う。僕はそういうのが少ない方だと思います」と話す。

   役者人生の恩師で2016年に亡くなった演出家の蜷川幸雄さんからおくられた言葉は今も胸に刻まれているという。小栗さんは20歳の時、蜷川さんに「ハムレット」の舞台に起用された。それ以来、小栗さんは蜷川作品には欠かせない存在になった。

「バカは役者になれない」いろんな本を読め
