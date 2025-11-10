大谷翔平「プライベート」急接近ファン、ベビーカー撮影「迷惑行為」にSNS警鐘...「警備強化必要」【海外報道】

インドメディア「スポーツキーダ」（ウェブ版）は2025年11月9日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）の特集記事を組み、ファンの迷惑行為がSNSで波紋を広げていることを報じた。

「大谷の赤ちゃんに警備を振り切って接近」

同メディアは、「『危険だったかもしれない』『無害な子供』、ドジャースファンが大谷翔平の赤ちゃんに警備を振り切って接近し、ファンの意見が分かれる」とのタイトルで記事を展開し、大谷親子に急接近するファンの動画を紹介した。

動画には、ドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアム内とみられるロビーで、私服姿の大谷が長女を乗せたベビーカーを押しているシーンが映し出されている。警備員に先導され、大谷の後方には真美子夫人の姿が確認できる。

大谷の「サプライズ登場」に、その場に居合わせたファンは驚いた様子で道を開けた。ファンの大歓声の中、大谷は警備員に従い歩を進め、スイートエリアに向かった。

スイートエリアの手前で、いきなり青色のTシャス姿を着た男性が大谷親子に急接近。スマホをベビーカーの中に向け、長女の様子を撮影していたとみられる。

この男性に気付いた警備員が、大谷親子から引き離した。結局、大谷親子、真美子夫人ともに無事にスイートエリアへ入っていったものの、インターネット上では、男性の行為に批判が出た。