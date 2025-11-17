【ドジャース】キム・ヘソン「来季構想外」危機、米報道に韓国メディア衝撃...WS優勝でも「まさかトレードされるのか」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年11月17日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、来季のチーム構想から外れる可能性に言及した。

「ドノバンは打撃面でも先発級のパフォーマンスを発揮」

同メディアは、米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）が報じた記事に反応した。

「ドジャース・ウェイ」は16日（日本時間）、ドジャースが今オフ、セントルイス・カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手（28）をトレードで獲得する可能性が浮上していることを伝えた。

ドノバンは内野、外野のポジションをこなすユーティリティプレイヤーで、今シーズンは118試合に出場し、打率.287、10本塁打、50打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.775だった。

「ドジャース・ウェイ」は、キムとドノバンの大リーグでの実績について「比較にならない」とし、「ドノバンは内野の複数ポジションをこなせるだけでなく、外野守備も可能で、打撃面でもスタメン級のパフォーマンスを発揮している。端的に言えば、ドジャースがキムに期待していた姿の完成形と言える」と分析した。

そして、「ドノバンとのトレードが実現すれば、キムはチームの構想から外れる可能性が高い」と指摘した。

このような報道を受け、「OSEN」は「まさか優勝リングをもらってトレードされるのか キム・ヘソンが危険だ」などのタイトルで記事を展開した。