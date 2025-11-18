「井上尚弥戦は言い訳にならない」、WBOフェザー級王者が他団体王者「牽制」...「井上はまだ階級を上げない」王座統一戦アピール

プロボクシングのWBO世界フェザー級王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ、31）が、フェザー級王座統一戦に向け、「井上尚弥はまだ階級を上げない」として他団体王者に対戦をアピールした。

「なぜ他のフェザー級王者との対戦が実現しないのか理解できない」

エスピノサは2025年11月16日（日本時間）、地元メキシコのサンルイスポトシで同級9位アーノルド・ケガイ（ウクライナ、33）と防衛戦を行い、11回TKO勝利で4度目の防衛に成功した。

試合は、フェザー級としては規格外の身長185センチのエスピノサが、体格を生かして初回から主導権を握った。

長身から繰り出されるパンチはしなやかで、手数も多い。顔面、ボディーと次々にパンチを打ち込み、エスピノサのペースが続く。そして迎えた11回、開始早々にケガイが棄権して試合終了。一方的な試合で王者が王座を堅守した。

試合後、エスピノサは、米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）の取材に応じ、他団体フェザー級王者に王座統一戦を呼びかけた。

「ボクシングシーン」によると、エスピノサは「なぜ他のフェザー級王者との対戦が実現しないのか理解できない。26年は王座統一戦を最優先課題とする」とのプランを明かした上で、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の名を出し、他団体王者を牽制した。