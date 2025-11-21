田久保真紀氏、学歴騒動は「観光地なので前向きに捉えるべき」　実際の影響は？伊豆急・観光協会はどう受け止めた

元伊東市長の田久保真紀氏は2025年11月19日、12月14日に行われる市長選に出馬する意向を示した。その会見のなかで、自身の学歴をめぐる騒動について、お詫びするとした一方で、注目を集めた点に関しては「伊東市は観光地でもありますので、前向きな機会としてしっかり捉えていくべき」と話す場面があった。

実際に観光に関して影響があったのだろうか。伊豆急は取材に、「良い・悪いの影響等は特段ございません」とした。観光地協会は、「観光に行きたいがどのような状況か」といった問い合わせなどが数件あったと明かした。

NHK党立花氏の発言にも言及「観光大使と言わず」

田久保氏をめぐっては、市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と記載していたが、実際には除籍となっていたことが明らかになった。市議会ではこの問題に関し百条委員会を設置。田久保氏が「卒業証書」だとしているものの提出を求めていたが、田久保氏はこれを拒否した。その後、田久保氏は市議会による2度の不信任決議案を経て、10月31日に失職していた。

田久保氏は出馬会見のなかで、自身の学歴をめぐる騒動に関して「いくらお詫びしてもお詫びしきれない」とした一方で、

「ですが反面、伊東市というこの街が大変注目を浴びたと。その点に関しては、伊東市は観光地でもありますので、前向きな機会としてしっかり捉えていくべきだと、私はそのように思っております」

と話した。

さらに、市長選への出馬を表明した政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が7日の会見で、自身が当選した際には「田久保さんに伊東の観光大使をやっていただければ」と名前を出したことにも言及。立花党首の具体的な名前は出さなかったものの、この発言を「ネットで拝見しました」とし、

「観光大使と言わず、私自ら市長が、呼んでいただけるのでしたらどこの街でも出かけて、駅前でキャンペーンをしたり、それからこうしてカメラの前でもお話をさせていただく機会がありますので、ぜひぜひ伊東温泉に、皆さんに遊びに来ていただきたい」

とアピールした。