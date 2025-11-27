「フラットに見たら天心の勝ち」、亀田和毅が判定に異論...「昔の亀田家と一緒」主張もファンは疑問視

プロボクシングの元世界2階級制覇王者・亀田和毅（34）のユーチューブ動画内での発言に対して、ファンから疑問の声が上がっている。

「俺の採点では115－113で天心の勝ち」

亀田は、2025年11月26日にユーチューブを更新し、24日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級王座決定戦を独自分析した。

王座決定戦は、同級1位・那須川天心（帝拳、27）と同級2位・井上拓真（大橋、29）によって行われ、井上が3－0の判定で勝利。那須川はボクシング転向後、8戦目で初黒星を喫した。

試合は序盤、那須川が持ち前のハンドスピードで主導権を握り、好スタートを切った。スピードを生かして距離を取る那須川に対し、井上は3回から距離を詰めて攻撃。これに対して那須川は受け身となり、井上が中盤戦を支配した。

終盤に入っても井上の手数は減らず、那須川は劣勢に立たされた。勝負は判定にもつれ、2人のジャッジが4ポイント差、残るひとりが6ポイント差で井上を支持した。

試合をテレビで観戦したという亀田は、「正直、判定が分からん」と切り出し、試合の流れに沿って自身の採点結果を明かした。

「4ラウンドまで、俺は4－0か、3－1で天心。39－37で天心。5ラウンドから8ラウンドまでは2－2。前半は3－1。最後の9ラウンドから12ラウンド、俺は2－2。天心が9ラウンドと12ラウンドを取っている。10ラウンドと11ラウンドが拓真。俺の採点では115－113で天心の勝ち」

過去に海外で世界タイトル戦を経験した亀田は、試合を採点したジャッジの構成にも言及。今回は、日本人同士による日本開催ということもあり、ジャッジの2人が日本人で、もうひとりはメキシコ人が採用された。