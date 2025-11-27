「セーラームーン」ランダム商品に不備？14連で同じ柄も...　運営「関係各社で協議」して出した見解とは

東京・赤坂で人気漫画「美少女戦士セーラームーン」のコラボカフェ「Pretty Guardian Sailor Moon CAFE」が2025年11月1日から開催中で、どの種類が出るか分からないブラインド仕様のグッズをめぐり、中身のランダム性が担保されているか疑わしい出来事があったとXで騒がれている。

14連続で同一絵柄だったという購入者談もあり、「流石に運営側のミスな気がする」といった声が相次いでいる。運営会社に事実関係を取材した。

シャッフルミス？交換対応の情報も

今回のコラボカフェでは、原作を手がけた漫画家・武内直子さんが新たに着彩した「美少女戦士セーラームーン」本編のパネル展示をメインに、オリジナルメニュー・グッズを販売している。

問題視されたのは、税込990円のブラインド商品「トレーディングアクリルコースター（A）ランダム5種」。24日に購入したというXユーザー・なお（＠Smoon10ve）さんが違和感を訴えていた。投稿によると本人が5点、同行者が2点を購入するも全て黄色柄で、店員が商品交換に応じた後も黄色柄のみが出たという。つまり、本来は全5種でランダム封入されているはずが、計14点とも同じ柄だったとのこと。

この投稿にXユーザーからは、「そんな確率ある！？」「流石に運営側のミスな気がする」「どう考えても同じ箱に同じ柄詰め込んでシャッフルしてないじゃん」「これはランダムと言っちゃダメだと思う。実際ランダムで出てないんだから、、、」といった声が上がった。

ただし、なおさんは投稿の背景について、2度の重複後にも店員から丁寧な交換対応を受けたとして「店員さんの対応は誠実だった」と説明している。

一方で同様の購入者談は他にも。特に目立っているのは緑色柄の重複で、真偽不明だが、特定ロットの納品時にシャッフルミスが生じたことが問い合わせで分かったとする書き込みもあった。