「ぼんやりした感じでタレントが抹殺されていく」　国分太一のどんな行動がコンプライアンス違反か不明なまま

コンプライアンス違反で日本テレビの番組を降板した元TOKIOの国分太一さんが2025年11月26日、問題発覚後に初めて公の場に姿をみせた。28日の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は、その国分さんの謝罪会見の様子を報じた。

国分さんは当事者や関係者に対して謝罪したうえで、どの言動がコンプライアンス違反にあたるのか「答え合わせがしたい」と訴えていた。

「被害にあわれた方の視点が優先されるべき」

レギュラーの小薮千豊さんは「自分の息子がコンプライアンス違反でクビになったと全国で大々的に報道されたとする。うちの息子が何をやったか。『彼氏おるん？』と聞いて相手の方が傷ついたか、『最近やせたね』と言って傷ついたか、強引に触ろうとしたのか、自由を奪って恥ずかしい行為をしたのか。『彼氏おるん？』と聞いたことでクビになったとすればそれがルール違反にあたるのでそれならわかる。ただ（会見で国分さんは）『彼氏おるん？と聞いた』と言ってほしかった。ネットでは『レイプした』とか言われてつらいよなと、僕が親だったら思うかもしれない」と話し、国分さんが「答え合わせ」を求めたことに一定の理解を示した。

一方、コメンテーターの豊崎由里絵さんは「コンプライアンス違反の中に程度の差はあるけれどどれだけ心が傷ついたかというのは被害にあわれた方が決めること」と話す。

「どんな人でも人権は尊重されるべきだし、国分さんにも人権はある。また長い間つらい思いをしてきたことも（会見で）よく伝わってきた。ただ、誰の視点が尊重されるべきかというと、被害にあわれた方の視点が優先されるべきだ」