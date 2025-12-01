J-CAST ニュース

大阪・交野市長、「おこめ券」配布拒否...繰り返し主張　「物価高騰対策には不適切」「絶対に配りません」

2025.12.01 14:00
政治班
   大阪府交野市の山本景市長が2025年11月28日からXで、政府が発行を支援する方針にある「おこめ券」について、配布拒否の姿勢を繰り返し主張している。

  • 鈴木憲和農林水産大臣（写真：つのだよしお/アフロ）
  • 大阪府交野市の山本景市長のX（＠keiyamamoto0312）より
  • 鈴木憲和農林水産大臣（写真：つのだよしお/アフロ）
「農林水産大臣には意地でも屈しません」

   政府は11月21日、地方交付金である「重点支援地方交付金」を拡充することを閣議決定した。使い道は自由だが、国はおこめ券やプレミアム商品券の配布を推奨する。

   これに対し、山本市長は28日にXで「交野市はお米券を配布しません」と宣言。その理由として、「経費率が10％以上と高い」「今高い米をムリして買う必要はない」と説明した。

   また、交野市が受領される予定の約5億円の重点支援地方交付金の使い道については、「経費率が約1％の上下水道基本料金免除や経費のかからない給食無償化に充てたいと考えています」と明かしていた。

   さらに、山本市長は29日にもXで「交野市は、市民のためにお米券を配りません」と宣言。

   おこめ券の経費率が「12％」だと指摘し、「私は市民を見ながら、使い方を決めますから、経費率0％の給食無償化、経費率1％の上水道基本料金免除と下水道基本料金免除に使い、より多く市民に配ります。農林水産大臣には意地でも屈しません」とつづった。

「露骨なお米券への誘導には屈しません」
おこめ券
交野市
山本景
