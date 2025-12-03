クラウドワークスで「中国批判系」動画案件→SNSで批判　運営会社が非公開に、今後は「検知精度向上図る」

クラウドソーシングサービス「クラウドワークス」に、「日本称賛系、技術系、中国批判系など海外の反応YouTube動画」の制作を依頼する案件が掲載され、SNS上で批判が出ている。この案件は2025年12月3日正午までに非公開になった。

運営会社の広報室は3日の取材に対し、同社の「仕事依頼ガイドライン」の禁止事項に該当する可能性が高いと判断し、非公開にする措置を講じたと説明。また今後、案件内容を審査するAIシステムの学習によって、違反案件の検知精度向上を図るとした。

「中国人の迷惑行為やマナー違反」などを動画に

この案件は11月26日に掲載された。「日本称賛系」「中国批判系」などのYouTube動画の制作を１本2000円～4000円で発注している。仕事の詳細には、次のような説明が書かれていた。

「海外の反応、興味深いネタ、家電、携帯電話、半導体、素材、部品、自動車、鉄道などにおける日本の技術、日本文化、日本語などの素晴らしさ、中国人の迷惑行為やマナー違反、感動のストーリーなどを動画にしています」

また応募条件の欄には、「オンライン環境での作業が可能な方」「連絡をしっかりとしていただける方」などの条件のほか、「日本が大好きな方」という記載もあった。この案件はすでに非公開になっている。

この発注者は、過去にも同様の案件を募集している。24年8月ごろに掲載していたものの中には、「海外の反応」「鉄道」「自動車」などのほか、「中国・韓国批判」をYouTube動画にしていると説明していた。