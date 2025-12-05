中国開催・卓球混合団体W杯、日本代表が「中国観客の標的」に　中国メディア「スタジアム全体からブーイング」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2025年12月4日、中国・成都で開催されている卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、「日本は試合中ずっと中国の観客のターゲットにされている」などと報じた。

「今大会の会場は、もはや単なる競技場ではない」

混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕した。

日本代表は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠塚大登（愛知工業大学、21）、張本美和（木下グループ、17）、早田ひな（日本生命、25）、伊藤美誠（スターツ、25）、大藤沙月（ミキハウス、21）の8人。

日本代表は4日に行われたセカンドステージ第2戦でドイツ代表と対戦し、8－3で勝利して5連勝を飾った。

卓球王国・中国の最大のライバルとなる日本。今大会も両国代表の激しい争いが予想される中、「捜狐」がコート外での現象に注目した。

同メディアは、「混合団体ワールドカップ：日本代表は試合中ずっと中国観客の標的にされている」とのタイトルで記事を展開。

記事では「近年の日中関係の緊張により、今大会は異例の緊張状態となっている。今大会の会場は、もはや単なる競技場ではないようだ」とし、会場の様子を次のようにレポートした。